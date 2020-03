Carga do porto de Lisboa está a ser desviada para Setúbal

O porto de Setúbal está a receber a carga que originariamente tinha como destino Lisboa. Os navios estão a ser desviados para a cidade do Sado, onde se está a proceder ao desembarque da mercadoria, apesar de numa fase inicial os estivadores do porto de Setúbal terem manifestado a intenção de não o fazer, em solidariedade com a greve dos trabalhadores do porto de Lisboa.





Os estivadores do porto de Lisboa estão em greve desde a passada segunda-feira, 9 de março, e prometem mantê-la até dia 30 do corrente mês. Para contornar esta paralisação, os contentores que têm como destino a Grande Lisboa, passaram agora a chegar à capital através de Setúbal, soube o Negócios.



Embora o abastecimento em Lisboa não estivesse em causa, esta alternativa elimina as perturbações causadas pela greve, as quais são exponenciadas pelo coronavírus.