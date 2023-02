Carité deixa botas da NATO em casa e mostra a Milão sapatilhas da moda

Uma das maiores empresas de calçado de capital português, que faturou 46 milhões com ajuda de botas militares, ataca a MICAM com duas marcas próprias. O grande negócio continua sem rótulo, mas a esperança está no calçado para uso profissional.

Carité deixa botas da NATO em casa e mostra a Milão sapatilhas da moda









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Carité deixa botas da NATO em casa e mostra a Milão sapatilhas da moda O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar