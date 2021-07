Carris lança concurso de nove milhões para a compra de 24 autocarros

Leia Também Carris compra 15 elétricos e 30 autocarros elétricos num investimento de cerca de 60 milhões

A Carris anunciou o lançamento de um concurso público para a aquisição de 24 autocarros articulados a gás natural (GNC) "para o serviço urbano de transporte de passageiros".O contrato, publicado esta segunda-feira em Diário da República, tem o valor base de nove milhões de euros. O concurso visa a compra de 24 veículos "da categoria M3 e Classe I, cumprindo com os requisitos para o acesso facilitado para pessoas com mobilidade condicionada, para transporte público coletivo urbano de passageiros". O contrato tem um prazo de execução de 385 dias. As propostas podem ser apresentadas nos próximos 70 dias.O lançamento do concurso surge na sequência do plano de atividades da empresa e orçamento para 2021, segundo o qual a empresa pretende reforçar a frota com 325 veículos entre 2021 e 2024. O plano prevê a aquisição 199 autocarros standard a GNC, 40 autocarros standard a propulsão elétrica, 37 autocarros de tipologia médios e 25 autocarros Minis, e ainda 25 elétricos. A Carris prevê investir 215,7 milhões de euros entre 2021 e 2024, sendo que 73% do montante (156,8 milhões) será destinado à aquisição de novos autocarros e elétricos. Para 2021, a empresa prevê investir 53,5 milhões de euros, dos quais 32,8 milhões para a frota.