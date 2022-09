STCP lança concurso de 20 milhões para aquisição de 48 autocarros elétricos

Leia Também Carris lança concurso de nove milhões para a compra de 24 autocarros

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) lançou um concurso público, no valor de 20 milhões de euros, para aquisição de 48 autocarros elétricos e fornecimento de equipamentos de carregamento, segundo anúncio hoje publicado em Diário da República.De acordo com o anúncio, a STCP pretende adquirir 48 autocarros 'standard', com cerca de 12 metros de comprimento, de propulsão elétrica autónoma, para transporte urbano de passageiros (categoria M3 classe I).A segunda componente deste concurso público internacional visa a instalação de uma estação de carregamento elétrica.O valor base do procedimento é superior a 20 milhões de euros, sendo o prazo de execução do contrato de três meses.Os interessados têm, a partir de hoje, 38 dias para enviar propostas.A STCP transportou 51 milhões de passageiros em 2021, um aumento de 3,6% face aos 49,2 milhões transportados em 2020, segundo dados a que a Lusa teve acesso em 17 de fevereiro.O capital e participações sociais da STCP foram transferidos, em 2021, do Estado para os municípios do Porto (53,69%), Vila Nova de Gaia (12,04%), Matosinhos (11,98%), Maia (9,61%), Gondomar (7,28%) e Valongo (5,4%).