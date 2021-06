Casimiro quer 30 milhões pela Groundforce

Swissport que está na frente da corrida.

Globália para ficar com a mesma participação. Mas abaixo do pretendido pelo empresário antes da pandemia. No final de 2019, as propostas aproximaram-se dos 150 milhões de euros. No entanto, a covid-19 e a incerteza em torno da retoma do setor provocaram uma forte desvalorização.

Alfredo Casimiro está a pedir entre 25 a 30 milhões de euros pela sua participação maioritária na Groundforce, numa altura em que é aA informação é avançada pelo jornal Eco , que adianta que uma parte deste montante deverá ir para a banca.Este valor fica próximo daquele que foi pago pela TAP, há mais de uma década, aos espanhóis daMesmo que Casimirio venda a sua parte na empresa de "handling" por cerca de 30 milhões, não ficará com todo o montante. Parte do dinheiro poderá ser usado para abater dívidas vencidas, enquanto outra parcela poderá ser usada para pagar à banca. As ações estão sob três penhoras diferentes, dois no Banco Montepio e um no Novo Banco, totalizando 10 milhões de euros.