Groundforce tem dívida de mais de 16 milhões de euros

As dívidas vencidas da Groundforce atingiram a 30 de junho cerca de 16,4 milhões de euros, de acordo com o processo de insolvência movido pela TAP em maio contra a empresa de handling, a que o Correio da Manhã teve acesso O julgamento arranca esta quarta-feira, dia 14 de julho, no Juízo do Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa. Segundo o CM, a Groundforce tem ao todo 281 credores.Dos dez maiores credores contam-se a ANA - Aeroportos de Portugal, a quem a Groundforce deve mais de 12 milhões de euros, seguida pela TAP, com créditos que ultrapassam os 5 milhões de euros. Já a seguradora Fidelidade conta com mais de 2 milhões de euros de faturas vencidas e não pagas.O pedido de insolvência movido pela TAP contra a empresa liderada por Alfredo Casimiro é o culminar de um "divórcio" entre o acionista minoritário TAP, que detém 49,9% da Groundforce, e a Pasogal de Casimiro, que tem uma participação maioritária de 50,1% na empresa.