Caso Parque Escolar já conta com 11 arguidos

Todas as adjudicações realizadas desde 2010 pela Parque Escolar para as obras das escolas públicas estão a ser investigadas. O inquérito teve início em 2016 e ainda há “diligências em curso”, com o número de arguidos a subir de quatro para 11, revela ao Negócios o Ministério Público.

Caso Parque Escolar já conta com 11 arguidos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Caso Parque Escolar já conta com 11 arguidos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar