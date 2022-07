Catalana Occidente acorda compra da Servilusa por 400 milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Catalana Occidente chegou a acordo para adquirir o Mémora – grupo funerário líder na Península Ibérica, que em Portugal gere o seu negócio através da Servilusa – ao Ontário Teachers (maior fundo de pensões do Canadá) e à direcção do Mémora, por 387,5 milhões de euros (valor sujeito a ajustamentos financeiros), segundo um comunicado do grupo segurador espanhol.

O "enterprise value" (valor da empresa) estimado é de aproximadamente 600 milhões de euros.

A compra está condicionada à luz verde das autoridades regulatórias de Espanha e Portugal.

Com esta aquisição, o grupo Catalana Occidente reforçará a sua presença no setor funerário espanhol e entrará no mercado português.

Recorde-se que foi em 2017 que o Ontario Teachers' Pension Plan comprou à capital de risco britânica 3i uma participação maioritária, por 450 milhões de euros, na funerária Mémora, que gere o seu negócio em Espanha e em Portugal – por cá, através da Servilusa.

Agora, o fundo considera que o seu trabalho está feito. No comuniado, o diretor-geral sénior de capital privado do Ontário Teachers na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), Jean-Charles Douin, mostrou-se satisfeito com o acordo.

"Estamos orgulhosos de ter trabalhado com a equipa do Mémora nos últimos cinco anos e de ter contribuído para reforçar a sua posição como um grupo líder em serviços funerários na Península Ibérica", sublinhou.

"Tendo cumprido com o nosso plano de investimento no Mémora, é altura de deixar o grupo em boas mãos e esperamos que continue a crescer sob a liderança do grupo Catalana Occidente", acrescentou Douin.