Servilusa apoia “O Cadáver Esquisito” e mais 11 obras de ficção

Com uma facturação superior a 30 milhões de euros e lucros anuais que ultrapassam os cinco milhões, contando com 70 agências espalhadas pelo país e mais de 320 pessoas trabalhadores, a Servilusa realiza mais de um em cada 20 funerais em Portugal, o que lhe dá a liderança do setor de serviços funerários no nosso país.

Detida pela espanhola Mémora, a Servilusa acaba de anunciar que participou no apoio à produção de uma dúzia de obras cinematográficas e televisivas que estrearam entre o primeiro trimestre de 2022 e o início de 2023, "colaborando dessa forma para o sucesso de algumas das mais recentes estreias nacionais", enfatiza a empresa, esta terça-feira, 11 de abril, em comunicado.

Entre as produções apoiadas pela Servilusa ao longo do ano passado, já estrearam as séries de televisão "Nem a Gente Janta" (RTP Play), "A Sombra" (RTP1), "Pôr do Sol II" (RTP1) e "Praxx" (Opto), bem como os filmes "Empty Hands" (S. Francisco, EUA), "A Fada do Lar" (cinemas), "Fogo Fátuo" (cinemas), "Índia" (Festival Internacional de S. Paulo, Brasil), o documentário "Onde Fica Esta Rua?" (DocLisboa) e a peça de teatro "O Cadáver Esquisito" (Espaço Escola de Mulheres/Clube Estefânia).

"Em 2023, e também com apoio da Servilusa, estrearam as séries televisivas sobre a vida e obra do cantor "Marco Paulo" (SIC e Opto) e "O Crime do Padre Amaro" (RTP1)", acrescenta a empresa de serviços funerários.

"Apoiar a cultura é uma forma de devolver à comunidade, onde nos inserimos, uma parcela do benefício que recolhemos, no âmbito da nossa atividade", afirma Paulo Moniz Carreira, diretor geral de negócio da Servilusa.

"A empresa tem uma longa tradição de apoio à cultura e é com muito orgulho que apoiamos a produção audiovisual nacional. Acreditamos que, através da cultura, podemos contribuir para o desenvolvimento e crescimento da sociedade", defende o mesmo gestor.

"A Servilusa é há vários anos parceira habitual de empresas produtoras de ficção, que a ela recorrem regularmente para iniciativas na área da criação audiovisual, em Portugal, que a funerária apoia através da cedência de material para adereços das filmagens, proporcionando viaturas e colaboradores para figuração, ou como parceiro técnico, intervindo como consultora de protocolo e procedimentos funerários junto das equipas de produção e realização", explica a empresa.

De resto, a Servilusa manifesta-se "sempre disponível para novas parcerias e oportunidades de investir na cultura, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do setor e para a valorização da nossa identidade cultural".