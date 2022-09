Cegid conclui aquisição do Grupo Primavera

Leia Também Oakley Capital compra tecnológica portuguesa Primavera e cria novo grupo ibérico

A conclusão da aquisição do Grupo Primavera pela Cegid criou uma empresa que deverá contar com mais de 1.300 colaboradores e um volume de negócios de 150 milhões de euros na Península Ibérica este ano, segundo um comunicado.Na mesma nota, divulgada esta segunda-feira, a Cegid, que atua na gestão na "cloud" para profissionais nas áreas das finanças (ERP, tesouraria, impostos), recursos humanos (processamentos salariais e gestão de talentos), contabilidade, retalho, para empreendedores e pequenas empresas, anunciou "a assinatura definitiva da aquisição do Grupo Primavera", que apresenta como uma "das principais plataformas de 'software' de gestão empresarial na região ibérica", acrescentando que, "a partir de hoje, o Grupo Primavera torna-se Grupo Primavera, a Cegid Company"."No dia 26 de julho, a Cegid anunciou a sua intenção de adquirir o Grupo Primavera e confirma hoje a finalização da compra", recordou, adiantando que "a nova entidade conta mais de 1.300 colaboradores, 700 parceiros e um volume de negócios pró-forma na Península Ibérica que deverá alcançar os 150 milhões de euros este ano".No comunicado, as empresas disseram que "o Grupo Primavera disponibiliza uma vasta gama de soluções baseadas na 'cloud' que englobam a gestão de faturação, contabilidade e 'software' de planeamento de recursos empresariais (ERP), entre outras, destinados às pequenas e médias empresas de Portugal, Espanha e África, com forte utilização por profissionais de contabilidade", sublinhando que "o grupo tecnológico conta com mais de 24.000 escritórios de contabilidade clientes, que são um mercado histórico para a Cegid".Em 26 de julho, a Cegid e o Grupo Primavera anunciaram um acordo de união, para reforço na Península Ibérica como fornecedor de 'software' de gestão empresarial, valorizando a empresa conjunta em cerca de 6,8 mil milhões de euros.As empresas informaram que a Silver Lake continuará a ser o acionista maioritário da empresa, enquanto a Oakley Capital, que criou o Grupo Primavera através de uma série de 12 aquisições e que é o seu acionista maioritário, irá juntar-se à KKR e AltaOne como acionistas minoritários da Cegid.