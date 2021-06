Oakley Capital compra tecnológica portuguesa Primavera e cria novo grupo ibérico

O Oakley Capital Investments chegou a acordo para adquirir a empresa portuguesa Primavera, que disponibiliza software de gestão em cloud e sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), utilizado para gestão de processos dentro das empresas. As soluções da Primavera têm especial incidência junto das PME, no mercado português e em alguns países africanos com língua portuguesa. Em comunicado, é indicado que o Oakley "fez uma contribuição indireta de 11 milhões de libras através do Fund III", cerca de 12,85 milhões de euros, à atual conversão. O negócio está ainda sujeito a aprovação por parte dos reguladores, refere o comunicado.A Primavera, criada em 1993, vai ser combinada com a espanhola Ekon, uma das empresas que integra o portefólio do Oakley desde 2019, dando origem a um novo grupo na Península Ibérica, que atuará no mercado com o nome Grupo Primavera. O comunicado especifica que este "será o maior fornecedor de software independente" no mercado ibérico."A empresa foi adquirida aos seus fundadores, José Dionísio e Jorge Batista, que vão continuar a investir ao lado do Fund III na nova entidade emergente e continuarão a co-liderar o negócio Primavera", é possível ler no comunicado.Além da Ekon e da Primavera, este novo grupo contará ainda com "cinco aquisições feitas ao longo dos últimos 12 meses (Tabulae, Contasimple, Billage, Diez Software and Professional Software)".O novo grupo terá as PME como público-alvo, servindo "mais de 55 mil clientes" em Espanha e Portugal. O comunicado menciona também "cerca de 60 milhões de euros em receitas e um crescimento anual a dois dígitos, impulsionado pela rápida adoção de serviços SaaS (Software as a Service)".Santiago Solanas vai liderar este grupo Primavera, tendo um currículo com três décadas na indústria e passagens pela Cisco, com papéis de liderança em França e Sul da Europa, pela Sage Ibéria e ainda pela Microsoft ou Oracle.O comunicado detalha que o novo grupo pretende também "acelerar a implementação de soluções cloud de forma orgânica através de investimento em desenvolvimento de produto e iniciativas go-to market e também através de outras aquisições"."Este é outro exemplo da habilidade do Oakley para investir em negócios de tecnológia que são propriedade dos fundadores e executar a estratégia de comprar e construir. Com a adoção de tecnologia cloud na Península Ibérica, que ainda está atrás do resto da Europa, vemos um valor significativo e um potencial no crescimento do maior negócio independente de plataforma de software de gestão para servir as PME na região", explica Peter Dubens, managing partner do Oakley Capital."Já os fundadores e CEO da Primavera, José Dionísio e Jorge Batista, mostram-se "entusiasmados com o novo caminho para se criar um campeão independente no negócio do software de gestão ibérico". "Este é um projeto com grande potencial, ao juntar companhias com uma larga experiência e liderança no setor. Já formos abordados por vários potenciais parceiros ao longo dos anos, mas com o Oakley Capital e com Santiago Solanas decidimos dar este passo devido ao projeto entusiasmante que nos apresentaram", resumem os fundadores da empresa.