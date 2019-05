CEO mais jovem da Alemanha tem 29 anos

Marc Fielmann, que assumiu o comando da fabricante de óculos alemã fundada pelo seu pai, promete acelerar o crescimento da empresa e conquistar uma fatia maior do mercado de óculos de prescrição médica.

É a primeira vez que Fielmann, de 29 anos, revela os planos de mudança ao se tornar o CEO mais jovem entre as maiores companhias alemãs cotadas em bolsa, ocupando o lugar do seu pai, de 79 anos. A quota de mercado da Fielmann na Europa continental, onde é a terceira maior depois da SpecSavers, de controlo familiar, e da GrandVision, deve subir dos atuais 17% para 25% em 2025, segundo um comunicado da empresa com sede em Hamburgo.

A Fielmann planeia vender 12 milhões de pares de óculos até 2025 em comparação com os 8,15 milhões em 2018. A estimativa é de que a receita externa, ajustada pelo imposto sobre valor agregado e variações de inventário, aumente para cerca de 2,3 mil milhões de euros em 2025 em relação aos 1,65 mil milhões de euros do ano passado.

Tais mudanças nem sempre correm como esperado, a exemplo da retalhista de moda alemã Gerry Weber, em crise há quatro anos após o fundador, Gerhard Weber, ter passado o bastão de CEO ao filho Ralf. Segundo informações da revista Manager Magazin, o jovem Fielmann planeia começar a vender óculos online, possivelmente a partir de 2020, estratégia evitada pelo pai durante anos.

A empresa planeia investimentos de mais de 200 milhões de euros em 2019 e 2020, duplicando o ritmo até agora, com foco na abertura de lojas e operação de comércio eletrónico.

"A empresa parecia um pouco complacente desde 2015, com uma enorme participação de mercado na região de língua alemã, enquanto a GrandVision os superava organicamente e acumulava aquisições", disse Charles Allen, analista da Bloomberg Intelligence.

