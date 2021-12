Leia Também Repsol investe 42 milhões em 610 pontos de carregamento em Portugal e Espanha até 2023

A Cepsa e a Endesa formaram uma aliança para o desenvolvimento de uma rede de carregamento ultrarrápida para os veículos elétricos, anunciada esta terça-feira, que estará disponível nos mercados de Portugal e de Espanha.A Cepsa vai juntar-se à Endesa X, a área de negócio da elétrica espanhola que está dedicada à mobilidade elétrica. Em comunicado, as empresas explicam que ambas vão trabalhar para desenvolver aquela que será "a maior rede de carga ultrarrápida de Portugal e Espanha "on the go".Na prática, os clientes da Cepsa e da Endesa vão poder utilizar os carregadores de ambas as companhias, através das respetivas plataformas digitais, explica o comunicado, destacando a interoperabilidade desta rede. Assim, os clientes da Cepsa vão poder fazer carregamentos dos carros elétricos também na rede da Endesa X (JuicePass), a partir do próximo ano. Segundo esta nota, são mais 2.800 pontos de carga da Endesa X que se tornam acessíveis aos clientes da Cepsa, neste momento maioritariamente em Espanha.O acordo entre as duas empresas determina ainda uma colaboração "ativa para o desenvolvimento de uma proposta comercial na mobilidade elétrica em todos os âmbitos", sendo vincado o objetivo de atingir uma "solução integral" para os utilizadores de veículos elétricos.O CEO da Cepsa, Philippe Boisseau, classifica a "aliança como um passo relevante para ambas as companhias", notando que "pela primeira vez são unidos esforços de uma maneira decidida e transversal para tornar a descarbonização do transporte possível em linha com os objetivos da Agenda 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável".Já José Bogas, conselheiro delegado da Endesa, destaca que "as colaborações entre empresas são fundamentais para acelerar os projetos e gerar maior utilidade para a sociedade", sublinhando que essa é a "essência do acordo feito com a Cepsa".