EDP dá a mão à Cepsa para pôr um pé no maior projeto de hidrogénio verde na Europa

A EDP e Cepsa fecharam um acordo para trabalharem juntas na produção de hidrogénio verde em grande escala na Baía de Algeciras, na região espanhola de Andaluzia, onde ambas estão presentes.



A elétrica portuguesa vai juntar-se como parceira no projeto para desenvolver até 1GW no Campo de Gibraltar, em Cádiz, no âmbito do chamado Vale Andaluz de Hidrogénio Verde, descrito como o maior projeto do género na Europa promovido pela petrolífera espanhola.









"Este acordo com a Cepsa é um importante marco para a reconversão da central térmica da EDP em Los Barrios e para promover a descarbonização industrial através do hidrogénio verde, sendo mais um passo para reforçar a independência energética na Europa", afirmou o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, citado num comunicado enviado às redações.

Para acelerar a transição energética é necessário procurar aliados e sinergias que nos permitam avançar neste processo de forma ágil e competitiva. Com esta ambição em mente, assinamos hoje este acordo com a EDP, uma das empresas líderes mundiais na produção de energias renováveis, que nos fornecerá a eletricidade de que necessitamos para produzir hidrogénio verde de forma competitiva".



O acordo, que "representa a ambição das duas empresas no sentido de acelerar a descarbonização da indústria e dos transportes pesados terrestres, aéreos e marítimos", prevê também

o fornecimento de eletricidade de origem renovável e a possível colaboração para produzir combustíveis marítimos sustentáveis (amoníaco verde e metanol), refere a elétrica portuguesa na mesma nota de imprensa.





