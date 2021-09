Portugal é o quarto país europeu com mais postos de carregamento elétrico por 100 km

Portugal é o quarto melhor país europeu em número de postos de carregamento elétrico, com uma média de 14,9 por 100 quilómetros de estradas, revelam dados da ACEA (Associação Europeia de Construtores Automóveis). No pódio figuram os Países Baixos (com uma média de 47,5), Luxemburgo (34,5) e Alemanha (19,4).





"Há uma séria falta de postos de carregamento elétricos na rede rodoviária da maioria dos Estados-membros da União Europeia", sinaliza a ACEA, num comunicado divulgado esta quinta-feira, apoiada em números que atestam essa realidade.



De acordo com a ACEA, há 10 países que não chegam a ter um único posto de carregamento por cada 100 km de estradas e em todos a quota de mercado dos carros elétricos fica abaixo dos 3% (à exceção da Hungria).





No fundo da lista dos países europeus em termos do número de postos de carregamento elétrico figuram a Lituânia e a Grécia (ambos com uma média de 0,2 por cada 100 km de estradas), Polónia (com 0,4) e Letónia e Roménia (ambos com uma média de 0,5).





"Os consumidores não vão ser capazes de fazer a transição para veículos com emissões zero se as estações de carregamento e de abastecimento forem insuficientes nas estradas por onde conduzem", alerta o diretor-geral da ACEA.



Eric-Mark Huitema dá um exemplo: "Se os cidadãos da Grécia, Lituânia, Polónia e Roménia tiverem de percorrer 200 km para encontrarem um carregador, não podemos estar à espera que tenham vontade de comprar um carro elétrico".

Portugal surge também no Top 5 na percentagem de veículos eletrificados - carros 100% elétricos e híbridos plug-in - partilhando o quinto lugar com a Alemanha. Ambos os países apresentam um peso de 13,5% destes veículos nas vendas de 2020.



A liderança destacada na UE pertence à Suécia, com uma percentagem de 32,2%, seguida dos Países Baixos, com 25%, Finlândia (18,1%) e Dinamarca (16,4%).