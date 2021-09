Agosto regista recorde de carregamentos na rede de mobilidade elétrica

Leia Também Portugal é o quarto país europeu com mais postos de carregamento elétrico por 100 km

O mês de agosto trouxe um recorde aos carregamentos na rede de mobilidade elétrica. De acordo com os números revelados esta segunda-feira pelo Ministério do Ambiente, foram contabilizados 145 mil carregamentos no mês passado.Na mesma nota, é indicado que o consumo de energia em toda a rede também cresceu face ao mês de julho, contabilizando-se uma subida de 13%. "Face ao período pré-pandemia, no qual se tinham registado os valores mais elevados, a subida verificada em agosto foi de 85% em relação ao mês de janeiro de 2020", indica o Ministério do Ambiente.O Ministério liderado por Matos Fernandes aponta que este crescimento dos carregamentos "foi catalisado pelo investimento do Estado, superior a 12 milhões de euros, que possibilitou o desenvolvimento da rede pública piloto de carregamento e criou o inovador sistema de acesso universal da mobilidade elétrica em Portugal."A rede Mobi.E, que conta com mais de 70 operadores de pontos de carregamento e 20 comercializadores de eletricidade para a mobilidade elétrica, tem vindo a crescer, quer em número de postos, quer no aumento da potência disponível. Atualmente são disponibilizados 4.175 pontos de carregamento, distribuídos por Portugal, incluindo Açores e Madeira. Deste total, há cerca de 800 pontos de carregamento rápidos ou ultrarrápidos (>50 kW).No final do ano passado, a rede contava com 3.076 pontos, cerca do dobro das tomadas instaladas no ano anterior. Ao longo deste ano, a rede tem vindo a crescer "a um ritmo médio de 31 novos pontos por semana", indica esta nota.Um estudo divulgado recentemente pela Associação Europeia de Construtores Automóveis coloca Portugal como o 4.º país com mais postos de carregamento por 100 km de estradas. Segundo este estudo, o país conta com 14,9 pontos de carregamento por cada 100 quilómetros de estrada existentes.