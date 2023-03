Cerveja Quinas quer vender 30 milhões em três anos em Portugal

Vender 30 milhões euros no mercado nacional nos próximos três anos e conquistar o título de terceira cerveja em Portugal. Foi com esta ambição em mente que a Domus Capital fechou um acordo com a Vinalda para a distribuição exclusiva da sua marca de cerveja Quinas no canal “off-trade” (super e hipermercados) e rede de “cash and carrys” a nível nacional.





