Charles Schwab quer comprar rival TD Ameritrade por 26 mil milhões de dólares

A corretora norte-americana Charles Schwab quer comprar a rival TD Ameritrade por 26 mil milhões de dólares, num movimento que pode criar uma gigante no setor avaliada em 5 biliões de dólares. As ações da Ameritrade sobem 20% e as da Charles Schwab valorizam 7%.





Joe Ricketts, fundador da TD Ameritrade, pode assim juntar 500 milhões de dólares à sua fortuna avaliada em 2,4 mil milhões de dólares. Já o fundador da Charles Schwab pode ver a sua fortuna aumentar em 700 milhões de dólares para mais de 9 mil milhões.





Um acordo entre as duas corretoras pode representar um ponto de viragem no setor, numa altura em que muitas empresas vão conquistando espaço no mercado com preços mais apelativos e sem comissões de negociação.





A acontecer, significa que a nova entidade combinada vai ser o maior "player" de mercado.





Outros vencedores com esta aquisição são a Toronto-Dominion Bank, que possui 43% da TD Ameritrade, e a seguradora canadiana Sun Life Financial Inc, com uma posição de 3,9%.



A Generation Investment Management LLP, empresa de investimento fundada pelo ex-vice-presidente dos EUA Al Gore, detinha uma participação de 2% na Schwab, no final do terceiro trimestre.