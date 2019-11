Charles Schwab cria gigante da corretagem online com compra da TD Ameritrade

A Charles Schwab acordou a compra da totalidade da rival TD Ameritrade por 26 mil milhões de dólares, ou 48,50 dólares por ação, o que representa um prémio de 19% face ao preço do fecho da sessão do dia 20 de novembro, anunciaram as empresas.



O negócio já tinha sido noticiado a semana passada mas só hoje é oficial, já que ambas as companhias só agora chegaram a acordo para uma fusão que pode representar um ponto de viragem no setor, numa altura em que muitas empresas vão conquistando espaço no mercado com preços mais apelativos e sem comissões de negociação.



A fusão entre a Schwab e a TD Ameritrade vai permitir que o novo "player" líder do mercado corte custos, gere novas fontes de receitas e melhore a plataforma para os clientes.





A operação é efetuada através de uma transação em ações (os acionistas não recebem dinheiro) e surge numa altura em que os bancos tradicionais de Wall Street estão a apostar forte em plataformas online de negociação de títulos. É o caso do Morgan Stanley, UBS e Bank of America, que não querem ficar para trás neste mercado em forte crescimento e que tem sido marcado por uma descida de comissões cobradas aos clientes.

Com este negócio, Joe Ricketts, fundador da TD Ameritrade, pode juntar 500 milhões de dólares à sua fortuna avaliada em 2,4 mil milhões de dólares. Já o fundador da Charles Schwab pode ver a sua fortuna aumentar em 700 milhões de dólares para mais de 9 mil milhões.

Outros vencedores com esta aquisição são a Toronto-Dominion Bank, que possui 43% da TD Ameritrade, e a seguradora canadiana Sun Life Financial Inc, com uma posição de 3,9%.