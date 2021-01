Checo Biano chega a Portugal

Começou na República Checa, há cerca de cinco anos, depois entrou na Roménia, Eslováquia, Holanda, Brasil e Hungria, tendo chegado a Portugal no final do ano passado.

Trata-se do biano.pt, que se apresenta como o primeiro "marketplace" de casa & decoração no mercado português. Uma plataforma que utiliza ferramentas de inteligência artificial (IA) e funcionalidades tecnológicas avançadas para ajudar os clientes casa & decoração a desfrutar do processo de compra online",anuncia a empresa de origem checa, em comunicado.

Em cerca de mês e meio, garante, "a plataforma www.biano.pt conta já com 120 mil produtos cotados", revelando que, até ao momento, os visitantes portugueses "são maioritariamente mulheres em idade ativa (25 aos 55 anos)".

E com esta novidade: "Portugal é também o único país em que duas vezes mais homens do que em qualquer outro país seguem as redes sociais da biano.pt."

Para o lançamento da plataforma em Portugal, a Biano diz ter considerado "a longa tradição de fabrico de móveis em Portugal, que se desenvolve há séculos - nomeadamente no famoso polo do norte do país, Paços de Ferreira – e cujos negócios, até muito recentemente, se centravam na venda em lojas físicas", pretendendo agora "maximizar os seus proveitos".

O agregador online, que comercializa o portefólio de insígnias como a JOM, Sítio da Magia, Vida XL, Beliani, Tescoma e de pequenas "e-stores" portuguesas como a Meskla e a Inspirações Portuguesas, "espera trazer aos seus parceiros no mercado português um valor total de vendas de seis milhões de euros em 2021".

Este "marketplace" adianta que "outra das ferramentas exclusivas para o visitante português desta plataforma é o facto de poder encontrar o produto que pretende carregando numa fotografia desse mesmo produto diretamente em www.biano.pt", e que "em segundos o utilizador obterá vários resultados do mesmo produto ou de produtos semelhantes, que podem ser comprados em lojas parceiras".

A empresa afiança que, no ano passado, "gerou receitas para mais de 1.200 parceiros internacionais em sete mercados, com mais de cinco milhões de produtos ‘home & deco’ listados em todas as plataformas.