China suprime no final do ano subsÍdios para compra de veículos elétricos

A China vai suprimir os subsídios para a compra de veículos elétricos e híbridos no final deste ano, avançaram as autoridades, que jsutificam a decisão com as vendas firmes no setor.Em nota divulgada na sexta-feira, o Ministério da Finanças anunciou que esses subsídios às compra serão reduzidos em 30% desde o início de 2022, antes de desaparecerem totalmente no final do ano."Dado o desenvolvimento da indústria de veículos de nova energia, a tendência de vendas e a transição progressiva dos fabricantes [automóveis], os subsídios [...] terminarão em 31 de dezembro de 2022", disse o ministério."Os veículos matriculados após 31 de dezembro de 2022 não serão já subsidiados", refere a nota.As vendas dos chamados veículos limpos eclodiram na China, com aumentos de mais de 100% registados nos últimos meses ao longo de um ano.Espera-se que esses veículos representem 18% das vendas totais em 2022, segundo estimou a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) na semana passada.Em 2019, esses veículos representavam apenas 5% do total de vendas de automóveis no país.Segundo a CAAM, 27,5 milhões de veículos (comerciais ou particulares) devem ser vendidos este ano, depois dos 26,1 milhões vendidos em 2021, um aumento de 5,4%. Os veículos limpos representariam 5 milhões de unidades desse total.A China tem como objetivo ter em 2035 um parque automóvel composto principalmente pelos chamados veículos não poluentes.