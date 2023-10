Citroën lança novo elétrico ë-C3 a 23.300 euros

Com preços a partir dos 23.300 euros e uma autonomia de 320 km, que o posiciona em termos concorrenciais abaixo das propostas chinesas atualmente no mercado nacional, o novo modelo estreia o novo ‘design’ e a nova assinatura da marca do grupo Stellantis.



No lançamento, a Citroën anunciou ainda um futuro ë-C3 mais acessível para 2025, com 200 km de autonomia e preços a partir dos 19.990 euros.





Em termos de conforto, o novo ë-C3 propõe pela primeira vez a suspensão Citroën Advanced Comfort associada aos bancos de novo estilo da mesma linha. A marca destaca zero ruído, zero emissões no novo modelo para uma condução sem stress.O ë-C3 vem equipado com um ‘pack’ de baterias de 44 kWh, que admite carregamentos rápidos de 100 KW de 20 a 80 por cento em apenas 26 minutos.No equipamento, o ë-C3 recebe um vasto portfólio de soluções inteligentes, incluindo o novo C-Zen Lounge, uma abordagem inovadora que reinventa o painel de equipamentos.Concebido desde o início na Plataforma Smart Car da Citroën para veículos BEV, que partilha com o Jeep Avenger, o ë-C3 é produzido na Eslováquia e chega ao mercado nacional no segundo trimestre de 2024.Negócios em Paris, a convite da Citroën