Clima na Europa em abril deu “relativo apoio” às fabricantes de cerveja

As condições de clima vividas na Europa durante abril deram algum apoio às fabricantes de cerveja, especialmente à Heineken e à Carlsberg, determina Simon Hales, analista do Citi.



Através de uma nota citada pela Bloomberg, Hales refere que as temperaturas mais altas em quase todos os mercados europeus deu força ao negócio destas empresas.



Ainda assim, nem todas as empresas foram beneficiadas por esta questão. No caso da gigante AB InBev, dona de marcas como a Budweiser, Brahma ou Corona, a situação é ligeiramente diferente. O analista do Citi comenta que esta gigante, que resultou da fusão entre a belga Interbrew e a brasileira AmBev, viu "tendências ligeiramente mais fracas" devido às temperaturas amenas e a níveis mais elevados de chuva nos principais mercados, nomeadamente no Brasil.



Afinal, enquanto o negócio de cervejeiras como a Heineken e a Carlsberg está mais dependente dos mercados europeus, o Brasil pesa mais nos resultados da AB InBev. Neste mercado, por exemplo, a empresa criou uma solução de entregas através de uma aplicação chamada Zé Delivery, que cobre quase 50% da população brasileira e marca presença em 300 cidades brasileiras.



O analista do Citi nota que, além das condições climatéricas na Europa, a recuperação vivida nos bares e restaurantes após a pandemia também está a alimentar a procura por bebidas. Ou seja, as tendências ditadas pelas temperaturas "poderão tornar-se menos relevantes este ano", face a anos anteriores.