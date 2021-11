Cobas aumenta partificação qualificada na Ibersol para mais de 5%

dona em Portugal de marcas como a Pizza Hut e a KFC, anunciou uma nova participação qualificada. O fundo de investimento

Bestinver Gestión, gestora de fundos detida pela construtora espanhola Acciona, aumentar a participação na Ibersol para 9,36% do capital e 10,40% dos direitos de voto.



A operação de aumento de capital decorre desde 28 de outubro a 12 de novembro, mas hoje foi o último dia para negociar direitos. Durante este período, as ações da Ibersol chegaram a perder mais de 52%.





A Ibersol,Cobas Asset Management alargou a sua participação qualificada no seu capital superior a 5%, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Assim, este fundo de investimento passa de uma percentagem de 2,08% de direito de voto para os 5,33%."A COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIG, S.A. comunicou à Ibersol que por aquisição no dia 09 de novembro de 2021 ultrapassou os 5% passando a gerir 1.920.586 ações da Ibersol correspondente a 5,335% do capital e 5,928% dos direitos de voto", pode ler-se no mesmo documento.Ontem foi a vez da

Este aumento de capital tem o valor de 40 milhões de euros, numa operação onde foram emitidas 10 milhões o número de novas ações que vão ser oferecidas na oferta pública de subscrição da Ibersola.



A venda de direitos servia para todos os investidores que não detinham ações da empresa e que quisessem participar na operação. O último dia deste aumento é 12 de novembro.