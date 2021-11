Ibersol negoceia 1,5 milhões de direitos do aumento de capital

A Ibersol, empresa que detém marcas de restauração como a Pizza Hut, KFC, Taco Bell e Burger King, terminou a sessão de hoje com 1,498 milhões de direitos transacionados referentes ao aumento de capital em curso, neste que foi o último dia para os negociar.De acordo com o site da Euronext, o volume de negociação disparou logo no segundo dia em que os direitos puderam ser negociados, com mais de 800.000 títulos a trocarem de mãos. Mas desde o dia 28 de outubro - primeiro dia desta operação - esta corrida aos direitos da Ibersol foi caindo.

Nesta terça-feira foram transacionados quase 140.000 direitos, depois de ontem o volume de negociação ter quase atingido os 200.000.A operação de aumento de capital decorre desde 28 de outubro a 12 de novembro, mas hoje foi o último dia para negociar direitos. Durante este período, as ações da Ibersol chegaram a perder mais de 52%.