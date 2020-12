Cobrança de portagens a estrangeiros por resolver

O presidente da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem (APCAP), António Nunes de Sousa, salientou esta terça-feira, no Parlamento, que “Portugal perde muitos milhões de euros por ano de receita de visitantes estrangeiros”. “A cobrança [de portagens] dos estrangeiros é um tema que preocupa as concessionárias e o Governo”, afirmou, frisando que “Portugal

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...