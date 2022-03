Comércio foi o setor que mais investiu em publicidade em 2021

Leia Também Mercado publicitário português caiu 30% em 11 anos

Mais de um terço do investimento publicitário feito em Portugal no ano passado foi gerado pelo setor do comércio e pelas indústrias da alimentação e farmacêutica, revela um relatório, divulgado esta terça-feira, produzido pelo grupo Marktest.O comércio lidera, já que foi responsável por 16,2% do total investido pelos anunciantes em 2021, com a indústria da alimentação e farmacêutica a figurarem em segundo e terceiro lugar, respetivamente, de acordo com os dados trabalhos pela Mediamonitor.Outra das conclusões da primeira edição do Media & Advertising Global Report 2021 prende-se com o meio escolhido pelas empresas na hora de publicitarem o negócio. Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, o grupo Marktest indica que a televisão absorveu 84% do investimento publicitário, "mantendo o estatuto de meio dominante na captação dos orçamentos dos anunciantes".Já a Internet fechou o ano com uma quota de 8,5% e os restantes meios (imprensa, rádio, cinema e 'outdoor') com 7,5%. Comparativamente a 2020, o investimento publicitário aumentou 9,7% no ano passado, sendo que, destaca a Marktest, "a televisão foi não apenas o meio dominanente na captação, como também conseguiu aumentar o valor, com um crescimento acima da média do mercado publicitário: mais 10,7%".