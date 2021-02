Compra da Aquapor dá à Saur o terceiro lugar na Península Ibérica

A Saur, companhia controlada pelo fundo familiar sueco EQT, concluiu a aquisição da Aquapor, um negócio que permite à empresa francesa o terceiro lugar na área das concessões de água na Península Ibérica.

Depois do "ok" ao negócio por parte da Autoridade da Concorrência ter sido dado a 15 de fevereiro, "a Saur vai acolher 1.300 profissionais do sector e adicionar uma receita de 120 milhões de euros, alcançando desta maneira um marco importante no objetivo de se tornar um player líder no setor da água", refere um comunicado da companhia francesa.

O negócio internacional passa a representar 40% do EBITDA da divisão industrial da Saur em 2021. "Ao incorporar a Aquapor em Portugal, a Gestagua e a Emalsa em Espanha, a Saur torna-se na terceira maior empresa concessionária de água da Península Ibérica, e passa a ter cerca de 250 milhões de euros em receitas, nesta zona", refere o comunicado.

A Aquapor é líder na gestão de concessões municipais de água, com 14 concessões em 26 municípios e mais de 1,3 milhões de pessoas em Portugal. Está também presente em Moçambique, Cabo Verde e Arábia Saudita.

Depois desta aquisição, segundo a Saur, a Aquapor "torna-se no único player privado em Portugal a integrar um grupo internacional líder no setor da água, em termos de digitalização, experiência em engenharia, investigação e desenvolvimento e capacidade de investimento".

António Pereira da Cunha, CEO da Aquapor, diz que com este negócio "está garantida a estabilidade acionista e reunidas as condições para que a Aquapor continue a crescer" e que a integração na Saur "vai permitir o acesso a tecnologias de ponta que vão beneficiar os consumidores e as suas comunidades."

A aquisição da Aquapor foi efetuada à DST Ambiente e representa um revés para a espanhola FCC Aqualia, controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, que estava interessado na compra da Aquapor e até chegou a notificar a Autoridade da Concorrência sobre a operação.

Quando a 15 de janeiro anunciou o acordo para comprar a Aquapor, a Saur salientou que a entrada no mercado português representava para a empresa francesa "um compromisso com a economia portuguesa e o seu desenvolvimento sustentável".

A Saur, empresa criada há 80 anos, tem 9.000 funcionários e 12 milhões de consumidores em todo o mundo. É detida pelo fundo familiar sueco EQT, "especializado na transição ecológica". A Saur descreve-se como empresa especializada na gestão de concessões de água municipal, engenharia, e gestão de água industrial.