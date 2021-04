Concelhos que recuam no desconfinamento voltam ao comércio ao postigo. Saiba o que muda

Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior. São estes os quatro concelhos onde a incidência de casos de covid-19 é superior a 240 por cada 100 mil habitantes. O Governo decidiu, por isso, que a partir da próxima segunda-feira, 19 de abril, estes concelhos irão voltar à casa de partida do desconfinamento, pelo menos durante uma quinzena.



Assim, será proibida a circulação entre concelhos em todos os dias da semana, e não apenas ao fim de semana, detalhou o primeiro-ministro. Terão de encerrar as atividades que reabriram a 05 de abril, nomeadamente as esplanadas, as lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, os ginásios e os museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.





Passam a estar também proibidas as feiras e mercados não alimentares e a prática de modalidades desportivas de baixo risco.





Nestes concelhos, será permitido apenas o funcionamento do comércio ao postigo. As exceções serão as que foram abertas na fase de desconfinamento de 15 de março: comércio automóvel e mediação imobiliário, salões de cabeleireiros, manicures e similares mediante marcação prévia, e ainda estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais. Os parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer poderão estar abertos, bem como as bibliotecas e arquivos. E as aulas presenciais decorrem como no resto do país.Já nos sete concelhos onde foram registados mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mantém-se tudo como na última quinzena. Lojas até 200 m2 com porta para a rua podem estar abertas, bem como as esplanadas. As feiras e mercados não alimentares podem funcionar por decisão municipal.

Os concelhos que ficam no mesmo nível são Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.









