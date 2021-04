Centros comerciais e restaurantes reabrem a 19 de abril

O plano de desconfinamento traçado pelo Governo a 11 de março vai continuar a ser cumprido. Na próxima segunda-feira, 19 de abril, poderão reabrir todas as lojas, incluindo as que se situam em centros comerciais.





Poderão também retomar a atividade, com serviço de mesa e balcão, os restaurantes, cafés e pastelarias, que desde 05 de abril estavam limitados ao funcionamento das esplanadas. A restauração terá de cumprir o limite de quatro pessoas por mesa, que aumenta para seis nas esplanadas. Os estabelecimentos podem estar abertos até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins-de-semana e feriados.



A próxima fase do plano de desconfinamento inclui também os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos. As lojas de cidadão também poderão funcionar com atendimento presencial, mas apenas por marcação.





A partir do dia 19 poderão também realizar-se eventos exteriores, com lotação limitada a 5 pessoas por 100 metros quadrados. Os casamentos e batizados poderão ter lugar com 25% da lotação.



Regressam ainda as modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre passa a ter um limite de seis pessoas, ao invés das atuais quatro.





As medidas foram anunciadas esta quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, após a reunião do Conselho de Ministros.



As medidas serão aplicadas na "generalidade" do país, mas haverá exceções em alguns concelhos, onde a incidência de casos de covid por 100 mil habitantes é maior. Assim, os concelhos de Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela, onde há mais de 120 casos por 100 mil habitantes, vão manter as regras em vigor atualmente.



A situação é mais grave em quatro concelhos, Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior, e nestes o desconfinamento vai mesmo dar um passo atrás. As lojas com 200 metros quadrados terão de encerrar e voltar a vender ao postigo, e as esplanadas também terão de encerrar.





"Estas medidas não são prémios nem castigos. São medidas de saúde publica. É a adequação das medidas e da forma de viver às condições da pandemia nestes concelhos", sublinhou o primeiro-ministro.