Concorrência autoriza aquisição da Groundforce pela Menzies Aviation

A Autoridade da Concorrência (AdC) deliberou não se opor ao controlo exclusivo da SPdH - Serviços Portugueses de Handling (Groundforce) pela empresa de serviços logísticos Menzies Aviation, anunciou o regulador."Em 15 de junho de 2023, o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência [...] delibera adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração, [...] uma vez que a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste", lê-se num comunicado divulgado no portal da AdC.Em causa está a aquisição do controlo exclusivo da SPdH (que opera serviços de assistência em escala ('handling') nos aeroportos de Lisboa, Porto, Funchal, Faro e Porto Santo, através da marca Groundforce) pela Menzies Aviation - Portugal, Serviços de Carga.A Menzies Aviation presta serviços logísticos do lado terra e ar e é controlada pelo grupo Agility, que até há pouco tempo prestava serviços de aviação através sua subsidiária National Aviation Servisses (NAS), sendo que quer a Menzies, quer a Agility não se encontram ativas em Portugal.A notificação desta operação de concentração tinha sido recebida pela AdC em 16 de maio passado.