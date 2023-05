Menzies notifica Concorrência para compra da Groundforce

A Menzies Aviation, controlada pela Agility Public Warehousing, do Koweit, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da aquisição do controlo exclusivo da SPDH - Serviços Portugueses de Handling (Groundforce), segundo um anúncio publicado esta terça-feira.A notificação foi recebida pelo regulador a 8 de maio, indica o anúncio.No passado dia 11 de abril, a TAP comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter sido assinado o acordo de subscrição entre a SPDH - Serviços Portugueses de Handling (Groundforce) e a sua respetiva massa insolvente, a TAP e a subsidiária portuguesa da Menzies Aviation, em que as partes acordaram os termos e condições do plano de insolvência a apresentar no processo de insolvência e a submeter à assembleia de credores da Groundforce, tendo em vista a recuperação e revitalização da empresa de assistência em terra.Após a aprovação do plano de insolvência pela assembleia de credores da Groundforce e homologação do plano de insolvência pelo tribunal competente, a empresa de handling "deverá ser capitalizada pelo investidor selecionado, passando este a deter a maioria do respetivo capital social" e "sendo o capital remanescente subscrito pela TAP, mediante a conversão de créditos sobre a Groundforce, sem aporte de capital adicional pela TAP", diz ainda.O referido investidor selecionado é a Menzies Aviation, que nasceu da fusão da koweitiana National Aviation Services (NAS) com a britânica John Menzies, após a compra da empresa britânica por mais de 900 milhões de euros pela Agility Public Warehousing (dona da NAS).A Menzies Aviation emitiu um comunicado, a 12 de abril, onde saúda a assinatura do acordo, frisando que quando a operação estiver concluída terá uma quota de mercado de 65% em Portugal."Esta transação é mais uma prova da nossa escala e capacidade de entrar num mercado de forma significativa, enquanto investidor de longo prazo e com um forte compromisso de disponibilizar serviços de excelência às companhias aéreas e aos passageiros", refere o "chairman" da Menzies, Hassan El-Houry, citado no comunicado."Vamos trabalhar para uma transição sem problemas para todos os stakeholders, incluindo passageiros e trabalhadores", acrescenta Philipp Joeinig, CEO da Menzies Aviation.