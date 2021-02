Concorrência dá luz verde à parceria da Farminveste e José de Mello para a CUF

O acordo parassocial que foi atingido entre dois dos acionistas das clínicas CUF, a José de Mello e a Farminvest, tem o consentimento do regulador da Concorrência.





Em causa e sujeito à aprovação do regulador estava a celebração de um acordo parassocial entre a José de Mello Capital, S.A. (JMC) e a Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão.





"A Autoridade da Concorrência comunicou a sua decisão de não oposição à operação de concentração decorrente da aquisição, pela JMC e pela Farminveste, do controlo conjunto sobre a CUF", lê-se no comunicado, publicado esta quarta-feira na página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





As participações da JMC e da Farminveste no capital social da CUF, correspondentes, respetivamente, a 65,85% e 30%, mantêm-se inalteradas, informa ainda o mesmo documento.