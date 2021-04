CUF regista prejuízos de 23,8 milhões em 2020

A CUF registou prejuízos de 23,8 milhões de euros em 2020, o que compara com lucros de 29 milhões no exercício anterior, em resultado da diminuição dos rendimentos operacionais, refletindo o impacto da pandemia, mas também da constituição de perdas por imparidade e de provisões relacionadas com os contratos das parcerias público-privadas (PPP) de Vila Franca de Xira e de Braga.

No comunicado enviado à CMVM esta sexta-feira, 23 de abril, a empresa que detém 18 hospitais e clínicas privadas e que gere ainda o Hospital de Vila Franca de Xira em regime de PPP – o contrato do Estado com a antiga José de Mello Saúde termina a 31 de maio deste ano – lembra que "a pandemia ainda está longe de estar controlada" e que "a incerteza [que persiste] quanto à sua duração (…) terá naturalmente impactos na atividade da CUF".

Os rendimentos operacionais consolidados caíram 24%, atingindo os 533,5 milhões de euros no ano passado - excluindo a atividade da PPP de Braga e os seus efeitos extraordinários em 2019, depois de terminado o contrato a 31 de agosto desse ano, o recuo homólogo seria de 6,8% -, tendo diminuído a um ritmo menor (-6,2%) na rede CUF do que na prestação pública (-11%) em que o resultado da operação caiu 20,7 milhões de euros.





A incerteza [que persiste] quanto à duração da pandemia terá naturalmente impactos na atividade da CUF. Comunicado sobre os resultados consolidados de 2020

A empresa liderada desde janeiro por Rui Diniz, que assumiu o cargo quando Salvador rendeu o irmão Vasco na presidência executiva do grupo José de Mello, sublinha que "fruto da confiança dos clientes e da resiliência das equipas na retoma da atividade, o 2.º semestre de 2020 traduziu um crescimento face ao período homólogo". No entanto, acrescenta, "tendo em conta a redução registada no 1.º semestre, que gerou um impacto significativo nas contas consolidadas da CUF, o desempenho global do ano é negativo".

No comunicado publicado esta tarde, a marca que reclama o estatuto de maior operador privado de cuidados de saúde no país – presente em Lisboa, Porto, Almada, Oeiras, Cascais, Sintra, Mafra, Torres Vedras, Santarém, Coimbra, Viseu, S. João da Madeira e Matosinhos – destaca ainda a diminuição do EBITDA para 44,3 milhões de euros (-54,7% face a 2019). Atribui-o à quebra da atividade e à manutenção da capacidade total disponível, incluindo ao nível dos recursos humanos, "não tendo recorrido a qualquer lay-off".

Partos no verde e dívida a vermelho

No capítulo dos indicadores assistenciais, os únicos que não derraparam foram os partos no segmento privado, que subiram 5,8% em 2020, e o número de dias de internamento na PPP de Vila Franca de Xira (+2,4%). Todos os outros passaram para o terreno negativo face ao período homólogo, incluindo as consultas (-14,7%), as urgências (-38,5%) e os doentes operados (-9,7%) na rede de unidades privadas da marca CUF.





366 Urgências As idas às urgências nos hospitais e clínicas privadas da CUF caíram 38,5% em 2020, face ao ano anterior, num total de 366 mil registos.

Por outro lado, a dívida bruta financeira aumentou 42,8 milhões de euros no último ano, subindo para 577,1 milhões de euros no final de 2020, "o que se explica em grande parte pelo recurso a financiamentos no âmbito da expansão da rede CUF [Tejo, Sintra e Torres Vedras] e a linhas de financiamento de curto-prazo obtidas, de acordo com as necessidades de tesouraria no contexto da pandemia".



Inaugurado em setembro em Alcântara (Lisboa), o CUF Tejo custou 170 milhões de euros.







A CUF informa ainda que no segundo semestre obteve junto dos detentores de obrigações "um consentimento para o não cumprimento do limite de 6,0x do rácio dívida financeira líquida / EBITDA, exclusivamente para o exercício de 2020, substituindo o mesmo por um limite máximo de 570 milhões de euros na dívida financeira líquida, que foi confortavelmente cumprido".

76,4 milhões investidos em Lisboa, Sintra e Torres Vedras A CUF realizou um investimento total de 96,8 milhões de euros em 2020, dos quais se destacam os 67,4 milhões de euros aplicados na área da expansão (com as obras e equipamentos nos hospitais CUF Tejo, Sintra e Torres Vedras) e 8,6 milhões em sistemas de informação. Após a abertura do novo Hospital CUF Tejo, inaugurado em setembro de 2020, foi encerrada a antiga unidade CUF Indante Santo e o edifício da Travessa do Castro, em Lisboa, foi vendido em dezembro. A promotora imobiliária Avenue já anunciou um condomínio de luxo com 87 apartamentos para aquele local, num projeto designado Villa Infante e que está avaliado em 60 milhões de euros.

Ao nível do financiamento, oficializou em março de 2020 um contrato de 33 milhões de euros com o Bank of China e, com esta operação, concretizou a sua estratégia de refinanciamento, detalhando que "não [existe] até 2023, além dos financiamentos de curto-prazo contratados, qualquer outro refinanciamento significativo a vencer-se".