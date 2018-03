Concorrência não se opõe à compra da dona da Unidade Hospitalar de Coimbra pela Luz Saúde

A Autoridade da Concorrência não se opõe à compra de uma participação maioritária da Capital Criativo Health Care Investments II por parte da Luz Saúde. A informação disponibilizada no site da Autoridade da Concorrência indica que o regulador "adoptou uma decisão de não oposição na operação de concentração".





Em Janeiro deste ano, a Luz Saúde informou em comunicado à CMVM, que assinou um contrato de compra e venda para a aquisição de 70% do capital social e direitos de voto da sociedade Capital Criativo Health Care Investments II (CCHC2).





A CCHC2 detém a totalidade do capital da Idealmed III, Serviços de Saúde, S.A., Imacentro – Clínica de Imagiologia Médica do Centro, S.A., e Idealmed Ponte Galante, S.A., sociedades que detêm, respectivamente, a Idealmed UHC – Unidade Hospitalar de Coimbra e quatro clínicas vocacionadas para cuidados em regime de ambulatório no centro de Coimbra, Figueira da Foz, Pombal e Cantanhede (Grupo Idealmed), salienta o mesmo documento.





Com a concretização da transacção, a Luz Saúde [que pertence aos chineses da Fosun], que já detém uma posição minoritária no capital social e direitos de voto da CCHC2 (10%), assumirá uma posição de controlo na estrutura societária desta sociedade.





No âmbito desta operação, a Luz Saúde vai pagar quase 20 milhões de euros.