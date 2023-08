Confiança da indústria automóvel alemã cai para o valor mais baixo desde 2021

Os fabricantes de automóveis da Alemanha e os seus fornecedores consideram que a situação do setor piorou em relação ao mês anterior. O indicador próprio do instituto alemão Ifo, que avalia a situação das encomendas na indústria automóvel alemã, caiu de 27,1 pontos em junho para 23,6 pontos em julho.





De acordo com a investigadora do instituto Anita Wölfl "as encomendas estão mais lentas para os fabricantes de automóveis" e "à luz da incerteza persistente nos mercados globais, as expectativas da indústria automóvel para os próximos meses permanecem num nível baixo".





Restringindo os dados somente à avaliação dos fabricantes de automóveis em relação à situação atual da indústria a queda é ainda maior do que a registada no cenário geral: no mês de junho o indicador registava 56,5 pontos e caiu agora para 19,5, o nível mais baixo desde janeiro de 2021.





Esta queda, diz o Ifo, não surpreende "uma vez que a indústria começou 2023 com uma carteira de encomendas que agora está a ser reduzida graças às melhorias das cadeias de abastecimento".





Entre os fornecedores há também um decréscimo na avaliação da atual situação comercial do setor automóvel alemão, como também um crescente pessimismo em relação aos próximos meses. O indicador do Ifo, quando restringido à avaliação dos fornecedores, teve uma queda de 30,6 em junho pontos para 28,7 pontos em julho. Ao nível das expectativas para os próximos meses, o indicador caiu de -31,8 pontos para -41,7 pontos.