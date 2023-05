Consultia Business Travel quer faturar o triplo em Portugal em 2025

Leia Também Plataforma quer cortar custos em viagens de negócio

O roteiro está traçado: em três anos, a Consultia Business Travel pretende triplicar a faturação em Portugal, onde conta com uma carteira de clientes composta por 200 empresas, incluindo públicas. A confiança parte dos sinais de forte retoma do mercado nacional após a paragem forçada pela pandemia."As empresas estão com muitas viagens de trabalho e estão a gastar mais do que em 2019. O mercado em Portugal vai exceder os níveis pré-pandemia porque há um enorme ‘momentum’, já que tentam recuperar três anos sem contactos com parceiros, clientes ou fornecedores", observa o CEO da empresa especializada na gestão de viagens de negócios, Carlos Martinez, ao Negócios.A Consultia Business Travel aterrou em Portugal na reta final de 2020, em plena pandemia. Contratou duas pessoas, abriu um escritório no Porto e, no ano seguinte, teve receitas na ordem dos 300 mil euros. Já em 2022 elevou a faturação para 1,6 milhões de euros, muito graças ao lançamento da Destinux, uma plataforma que digitaliza a gestão das deslocações profissionais, possibilitando a integração com sistemas de gestão empresarial."Foi um grande passo porque antes basicamente só providenciávamos o serviço de assistente pessoal de viagens, mas não tínhamos a tecnologia e era preciso fazer adaptações para o mercado português", explica Carlos Martinez."O plano para 2023-2025 é multiplicar as receitas por três, comparando com 2022", ou seja, chegar aos 4,8 milhões de euros dentro de três anos, altura em que o CEO da Consultia conta ter ao serviço uma dezena de colaboradores em Portugal, ou seja, o dobro.Para este ano, a meta é alcançar 2,6 milhões de euros, adianta Carlos Martinez. "Estamos confiantes relativamente à resposta que estamos a ter por parte das empresas em Portugal em relação à solução híbrida que facultamos, que é única no mercado", conclui.