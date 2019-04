Programa para atrair imigrantes qualificados alargado a todos os setores

O programa Tech Visa, que se dirigia às tecnológicas e agilizava a contratação de trabalhadores estrangeiros altamente qualificados, é alargado a todos os setores de atividade. Mexeu-se ainda nas qualificações mínimas exigidas e aliviaram-se as restrições no que diz respeito à situação financeira.

O Governo alargou, esta quinta-feira, 4 de abril, a abrangência do Tech Visa, o programa que facilita a contratação de trabalhadores estrangeiros "altamente qualificados". Este regime vai deixar de estar limitado às empresas tecnológicas e passa a estar ao alcance, já a partir desta sexta-feira, de firmas com atividade em todos os setores.



"O Programa Tech Visa, que atualmente se destina apenas a empresas tecnológicas e inovadoras (…) passa a abranger todos os ramos de atividade", explica o gabinete do ministro adjunto e da Economia, em comunicado. A portaria com as alterações foi publicada hoje em Diário da República.



O Tech Visa pretende agilizar a concessão de visto ou de autorização de residência em Portugal a trabalhadores oriundos de outros países.



Com este alargamento, o Governo tem como objetivo promover "a captação de investimento", o "desenvolvimento tecnológico" e também a "atração de imigrantes", em particular aqueles altamente qualificados.



O Governo informa ainda que, desde janeiro, o IAPMEI já certificou 46 empresas que têm agora direito a usufruir do programa. Sobram cerca de uma dezena de pedidos em análise, que vão ser avaliados à luz das últimas alterações.



"Desde janeiro, ao abrigo do programa Tech Visa, foram certificadas 46 empresas pelo IAPMEI, encontrando-se cerca de uma dezena de pedidos em análise, aos quais esta alteração já será aplicável".



Este programa foi anunciado em setembro pelo ministro da Economia na altura, Manuel Cadeira Cabral, e as regras de admissão foram publicadas no final de dezembro do ano passado.

Aumenta exigência nas qualificações, reduz nas finanças



Para além do alargamento a empresas com atividade noutros setores, existem outras alterações relevantes previstas no novo diploma.



Com as novas regras, apertaram-se os critérios que definem que trabalhadores podem ser considerados "altamente qualificados". Anteriormente, cabiam nesta categoria aqueles que possuíssem cursos superiores de duração inferior à da licenciatura (que nas normas internacionais do ISCED são classificados como de nível V). Agora, aos trabalhadores com este nível de qualificações, é-lhes exigido que demonstrem "possuir competências técnicas especializadas de caráter excecional, obtidas através de experiência mínima de 5 anos". Caso contrário, a base mínima de admissão passa mesmo a ser a licenciatura.



Para além disto, enquanto o diploma anterior exigia que as empresas admissíveis possuissem "uma situação líquida positiva", as novas regras só exigem esta situação financeira "no caso de empresas constituídas há mais de três anos".