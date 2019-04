IEFP vai publicar no estrangeiro ofertas de emprego em Portugal

O ministro da Economia anunciou no Parlamento que para atrair recursos humanos no estrangeiro o Instituto do Emprego e da Formação Profissional vai publicitar lá fora as empresas e regiões onde existem ofertas de trabalho em Portugal.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) vai começar a publicitar no estrangeiro as ofertas de emprego em Portugal, avançou o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, esta quarta-feira no Parlamento.



Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, o responsável explicou que o objetivo é que aquele instituto vá trabalhar com as empresas, anunciando noutros países em que regiões "existem ofertas de emprego".



Siza Vieira salientou aos deputados as queixas de falta de mão de obra que lhe têm chegado por parte das empresas nacionais, avançando não só a necessidade de se adoptarem programas dirigidos ao apoio ao crescimento da produtividade, de forma a que as empresas possam melhorar os salários pagos aos trabalhadores, mas disse ainda estar "a trabalhar para flexibilizar a atração de recursos humanos externos que fazem falta as empresas e à economia".



Nesse sentido, e além de papel que será atribuído ao IEFP, Siza Vieira referiu entre as iniciativas já adotadas pelo Executivo o alargamento do regime do "Tech Visa" para um maior número de empresas.



Segundo explicou, esse regime que se destina a atrair recursos humanos qualificados, que antes estava voltado para o setor tecnológico, irá agora poder ser usado "independentemente do setor em que a empresa se situa".



Outra medida tomada, acrescentou, foi a capacidade de reconhecimento de entidades idóneas para processar vistos, o que permitirá que muitos processos possam ser feitos por mais do que apenas postos consulares.