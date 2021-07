Contratos de investimento de 141 milhões vão criar 484 empregos em Portugal

As empresas João de Deus & Filhos, Vila Galé, Tryba e Siemens Gamesa assinaram esta terça-feira, 20 de julho, quatro contratos fiscais de investimento com o Estado português, no valor global de 141,3 milhões de euros.



Em contrapartida, comprometem-se com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) a criar 484 novos postos de trabalho, além de manterem outros 1.100 empregos.



Presente na cerimónia de assinatura, António Costa sublinhou o dinamismo que o país vive em matéria de investimento privado, português e estrangeiro. E confia que "há a hipótese de em 2021 batermos o recorde de 2019" em matéria de novos contratos fiscais contratualizados.

Em cima da mesa estão, desta vez, investimentos de uma empresa de capitais totalmente portugueses, a Vila Galé; outros dois que são de empresas de capital estrangeiro - a João de Deus e a Siemens Gamesa -; e um quarto contrato de um investidor estrangeiro que faz a sua primeira aposta no país, a Tryba.

Os contratos apoiados este ano pela AICEP correspondem já a 90% "do valor do melhor ano de sempre que foi 2019 e estamos ainda em julho", sublinhou o líder do Executivo socialista.



"Tivemos este ano o melhor trimestre de sempre de investimento empresarial em Portugal", lembrou o primeiro-ministro, em referência ao período entre janeiro e março de 2021, que foi "o melhor de sempre desde o início da série, em 1999". Somou investimentos de 6,8 mil milhões de euros, entre capitais estrangeiros e capitais nacionais privados.



Otimista, António Costa fala mesmo na existência de um "círculo de ouro de investimento privado em Portugal.



AICEP investe em plataforma para feiras virtuais Leia Também Quais são os quatro novos investimentos?

Em cada um dos quatro investimentos agora apoiados a nível fiscal, há uma faceta ambiental significativa. A João de Deus & Filhos, que tem uma fábrica em Samora Correia, vai avançar com duas novas linhas para produção de componentes para veículos híbridos plug-in, incluindo peças para motores de combustão interna baseado em materiais avançados e sem geração de resíduos. Prevê a manutenção de 300 postos de trabalho e a criação de mais 101, num investimento de 40,7 milhões de euros.

Já a Vila Galé pretende criar duas novas unidades hoteleiras, na Serra da Estrela e em Alter Real, para Turismo de Neve, Turismo de Natureza/Montanha e Turismo Equestre. Ambas as unidades vão integrar o conceito de "plastic free", como forma de aposta na sustentabilidade ambiental. Prevê-se a manutenção de mais de 100 postos de trabalho e a criação de 71 novos postos de trabalho e o investimento ascende a 16,4 milhões de euros.

Quanto à Tryba, avança com a instalação em Portugal de uma nova unidade fabril, de vanguarda a nível europeu, destinada à produção de janelas e portas de elevada performance em alumínio, PVC e pérgulas bioclimáticas. Está prevista a criação de 212 novos postos de trabalho e 49,3 milhões de euros de investimento.

No caso da Siemens, o projeto envolve 34,9 milhões de euros e visa o aumento da capacidade produtiva da unidade industrial da empresa, com instalação de seis novas linhas produtivas para fabrico de novos modelos de pás eólicas para aerogeradores. Prevê a manutenção de 700 postos de trabalho e a criação de mais uma centena.