AICEP investe em plataforma para feiras virtuais

"As feiras físicas vão voltar e são muito importantes", acredita Luís Castro Henriques, presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), que, no entanto, anunciou a criação de uma plataforma virtual para criar feiras. É que, no seu entender, as ferramentas digitais têm de ser vistas em complementariedade.Assim vai nascer "um show room virtual para os diferentes setores".A AICEP vai ela própria fazer o investimento que vai disponibilizar às empresas e associações a plataforma para as feiras virtuais, nas quais possam expor os seus produtos.Luís Castro Henriques diz que as aquisições para esta plataforma estão em curso.O presidente da AICEP, na apresentação do plano estratégico até 2022, anunciou ainda a renovação do programa Inov Contacto, que faz este ano 25 anos, estando ainda a ser desenhados os novos moldes.No plano ainda anunciou a abertura de uma delegação em Chicago, a terceira nos Estados Unidos, reforçando também presença na Escandinávia.