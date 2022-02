COPS instala-se no Fundão com 300 vigilantes na mira

Sediada no Algarve e com filiais em Lisboa e no Porto, a empresas portuguesa de segurança privada COPS inaugura no próximo sábado 5 de fevereiro, a sua delegação no Fundão, a partir da qual vai coordenado o trabalho operacional dos cerca de 300 vigilantes que tem na zona Centro interior.

"A nova filial da COPS surge na sequência do progressivo crescimento da empresa e vai permitir controlar e coordenar operacionalmente toda a zona Centro, sendo um espaço dedicado também ao apoio do departamento de recursos humanos, através da elaboração de entrevistas, fornecimento de fardamento do pessoal e de apoio aos colaboradores no geral", explica a empresa, em comunicado.

"Esta filial é uma consequência natural do excelente trabalho que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos. Continuamos a crescer de forma sustentada e com uma evolução constante, o que nos deixa bastante satisfeitos com o caminho desenvolvido e, acima de tudo, com a satisfação dos nossos colaboradores", enfatiza Manuel Sacramento, gestor de clientes da COPS, empresa que fechou 2021 com uma "faturação na ordem dos 36 milhões de euros, o que representa uma taxa de crescimento de 50% relativamente ao ano transato".

Leia Também Cops em greve a 3 de março

Fundada em 2008, a COPS – Companhia Operacional de Segurança garante que conta atualmente com cerca de 1800 vigilantes em todo o território nacional, que operam nos mais diversos setores, nomeadamente, tribunais, hospitais, centros de saúde, escolas e universidades, câmaras municipais, espaços de entretenimento, hotéis e resorts, condomínios, entre outros.