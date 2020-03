Coronavírus: AEP cria "PME 8" com a linha 808221919

A Associação Empresarial de Portugal (PME) criou uma linha telefónica direta, que funciona oito horas por dia, entre as 9 e as 17 horas, para informar e apoiar as empresas, nomeadamente as micro e PME, na implementação das medidas de contenção do conoravírus.