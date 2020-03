O número de casos de coronavírus em Itália aumentou em 977 no espaço de 24 horas, superando as 10 mil pessoas infetadas. As mortes devido ao Covid-19 ascendem a 631, mais 168 do que na segunda-feira. O Governo português anunciou que vai suspender todos os voos para Itália.





Esta terça-feira, a vice-ministra da Economia anunciou que na quarta-feira será aprovado um pacote de medidas que inclui suspensão do pagamento de alguns impostos e faturas e a suspensão do pagamento da prestação do crédito à habitação por parte das famílias e pequenas empresas.



Na segunda-feira, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, indicou que os cidadãos terão de comprovar a imprescindibilidade do seu trabalho para continuarem a exercer a atividade, o estado de saúde e outras razões que justifiquem a necessidade de viajar para fora da área de residência. As restrições vão manter-se até 3 de abril, assegurou o chefe do Governo.



"Não haverá apenas uma zona vermelha. Haverá Itália", disse Giuseppe Conte aos jornalistas.



A medida afeta os 60 milhões de habitantes do país. O decreto aprovado pelo executivo italiano também prolonga o encerramento das escolas em todo o país até 3 de abril.



A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro e desde então foram infetadas quase 118 mil pessoas, mas a maioria (65 mil) já recuperou. A doença provocou até ao momento mais de 4.200 mortos.



Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, país onde se registaram quase 81 mil casos, dos quais 60,1 mil já se encontram curados. O número de mortes na China ascende a 3.136.



Governo português suspende todos os voos para Itália a partir de 11 de março

Após ter suspendido os voos para as regiões italianas mais afetadas pelo novo coronavírus, o Governo português decidiu suspender todos os voos com destino a Itália.



"A monitorização constante da evolução da epidemia e perante a decisão de Itália de colocar todo o país de quarentena, foi decidido alargar esta medida, com um novo despacho a estender esta suspensão a todas as regiões de Itália a partir das 00h00 de 11 de março e pelo mesmo período de 14 dias (24 de março)", anuncia o gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação em comunicado enviado às redações esta terça-feira, 10 de março, argumentando que "trata-se de uma medida de prevenção e em nome da protecção da saúde pública".



O Ministério refere ainda que "os despachos não são aplicáveis a aeronaves do Estado, voos para transporte exclusivo de carga e correio, bem como a voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais".



