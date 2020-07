Corticeira Amorim fornece componentes para foguetões da Space X de Elon Musk

"É o nosso maior cliente [deste segmento] neste momento desde que a NASA parou" de lançar os próprios vaivéns, disse o gestor, durante um debate sobre "40 anos de Ciência e Conhecimento: capacitar as empresas para os novos desafios", organizado pelo INESC, no Porto.Este segmento de negócio, que faz parte do esforço da corticeira em diversificar atividade, terá rendido entre três e quatro milhões de dólares (1,7 milhões de euros a 2,6 milhões de euros) e é "a aplicação a seguir a rolha que mais traz valor acrescentado", segundo Rios Amorim.A empresa, que trabalhava antes com a NASA para fornecer componentes de foguetões que são obrigatoriamente de cortiça, produz as peças nos EUA, por ser mais fácil de certificar, mas a cortiça é portuguesa.No mesmo debate, sobre inovação e ligação entre empresas e instituições de conhecimento, o presidente do Conselho de Administração da Sonae, Paulo Azevedo, defendeu que a evolução das empresas e da ciência tem acontecido "em paralelo", referindo que discorda da "narrativa" de que as duas dimensões nem sempre se ajudam."Discordo da análise e narrativa de que não havia ciência em Portugal e agora é espetacular e as empresas não conseguem usar a ciência. É a narrativa errada", referiu."O progresso na ciência foi fabuloso, mas nas empresas também foi muito grande", adiantou.Para o presidente da Sonae é ainda importante dar mais formação a trabalhadores que só têm capacidades usadas em negócios de pouco valor acrescentado."Acho que as coisas estão a evoluir nos nossos setores tradicionais, mas temos o que temos. Temos uma faixa muito grande de pessoas com qualificações que não vão além do ensino básico", destacou, adiantando que existem muitas formações que podem ajudar estes trabalhadores a reformular as suas competências.Por sua vez, Isabel Furtado, presidente da TMG Automotive, realçou que é "difícil trazer doutorados para meio industrial"."Habituam-se a meio académico que é muito diferente da indústria", afirmou.A gestora apontou o problema da "falta de comunicação" e pediu uma maior "'network' [ligação em rede] entre as empresas e academia".