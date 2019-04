Corticeira investe 2 milhões em nova fábrica em Ponte de Sor

DR

"É um grupo do setor de transformação da cortiça, com indústrias no norte de Portugal e, à semelhança de outras empresas, está a deslocalizar os seus setores de aprovisionamento de matéria-prima para o sul", explicou Hugo Hilário.

A proximidade à matéria-prima e as condições que o município oferece aos empresários para investirem na zona foram fatores que contribuíram, segundo o autarca alentejano, para que o projeto possa vir a ser uma realidade na zona industrial de Ponte de Sor.

"O grupo compromete-se a criar perto de duas dezenas de postos de trabalho, mas, a breve prazo, vai ser muito mais do que isso, à semelhança do que aconteceu com as outras empresas deste setor que estão em Ponte de Sor", acrescentou.

A indústria da cortiça é o maior setor empregador no concelho de Ponte de Sor, no Alto Alentejo.

Apostado em "reforçar cada vez mais" o concelho como "uma referência no país" para este tipo de atividade empresarial, Hugo Hilário considerou que a nova unidade fabril permite ajudar a "consolidar" essa linha estratégica desenvolvida pelo município.

A fábrica da Socori vai ficar instalada na zona industrial da cidade, numa área de cinco hectares, tendo sido efetuada esta semana a escritura de compra e venda do lote de terreno.

"As obras para a construção da fábrica vão já começar e a empresa quer, nesta campanha de verão de tiragem de cortiça, aprovisionar matéria-prima", disse.