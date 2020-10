Coudelaria de Alter leiloa online cavalos a 25 mil euros e éguas a nove mil

A mais antiga coudelaria do mundo a funcionar ininterruptamente no mesmo sítio leva este sábado 16 cavalos a leilão, com o preço de licitação dos sete machos a oscilar entre os 7.500 e os 25 mil euros, enquanto o preço das nove fêmeas varia entre os quatro e os nove mil euros.

Coudelaria de Alter leiloa online cavalos a 25 mil euros e éguas a nove mil









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.