Hotel na Coudelaria de Alter do Chão já abriu, depois de investimento de 10 milhões

Foi em confinamento que o hotel de Alter do Chão, que resultou de um concurso no âmbito do Revive - em que património público é concessionado para atividade turística -, ficou concluído. E a 9 de junho foi inaugurado. Sem a pompa que a reabilitação desta edificado teria. O grupo Vila Galé ganhou a concessão, que será sua durante 50 anos.



Em comunicado, o grupo Vila Galé comunicou, agora, que a 9 de junho o Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference & Spa, integrado na Coudelaria de Alter do Chão, no Alto Alentejo, foi inaugurado, depois de um investimento de 10 milhões de euros e que vai criar 40 postos de trabalho diretos.





77 quartos numa unidade de quatro estrelas. Tem duas piscinas exteriores, terá "spa" Satsanga com piscina interior aquecida, e o restaurante Inevitável de gastronomia regional. Completa o projeto um bar, biblioteca, enoteca, duas salas de reuniões e um salão de eventos com um museu do cavalo. "Tem ainda um tradicional lagar de azeite totalmente recuperado, falcoaria também reabilitada e o respetivo museu", salienta o grupo em comunicado.



O projeto resulta da reconversão dos espaços da Coudelaria de Alter, sendo, por isso, dedicado à temática equestre. É a segunda abertura do património que está a ser recuperado ao abrigo dos concursos Revive. O primeiro, também da responsabilidade do grupo foi o Vila Galé Collection Elvas, que abriu em junho de 2019, no antigo Convento de São Paulo. O grupo tem quatro hotéis no Alentejo.



"Este projeto junta e materializa dois dos grandes desígnios do grupo Vila Galé: a aposta no interior do país e a recuperação de património histórico. Este novo hotel é mais um dos nossos contributos para manter a nossa história viva, mas também para criar novos pólos de desenvolvimento regional e gerar emprego", sublinha, no mesmo comunicado, o presidente do grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida.