A China anunciou hoje a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavirus Codiv-19, elevando para 1.523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental.



De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2.641, para 66.492.



No mesmo período em análise, 1.373 pessoas receberam alta hospitalar.



Por outro lado, só na província chinesa Hubei, epicentro do novo coronavírus, designado Covid-19, foram reportadas mais 139 mortos nas últimas 24 horas, elevando para 1.457 o número de pessoas mortas na província, segundo os dados da Comissão de Saúde de Hubei.



As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.



A prevenção e o controlo do surto do novo coranavírus encontram-se, neste momento, na fase mais crucial, especialmente na província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China.







MIM // MIM



Lusa/Fim

Os bancos da China já forneceram mais de 537 mil milhões de yuans (70 mil milhões de euros) em crédito às empresas chinesas para estas restabelecerem a suas produções, abaladas economicamente pelo surto do novo coronavírus.A Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, citada pela agência estatal Xinhua, destacou hoje que o crédito teve como destino, na maioria dos casos, as empresas das áreas afetadas pelo novo coronavírus.