Covid-19: Metade das empresas beneficiam atualmente de medidas de apoio públicas

Metade das empresas beneficiam atualmente de medidas de apoio públicas decorrentes da pandemia, de acordo com os resultados da edição de Novembro do Inquérito Rápido e Excepcional às empresas (COVID-IREE) publicado pelo Banco de Portugal. Esta proporção é ligeiramente superior nas empresas de pequena e média dimensão, revela a entidade.





Em causa estão medidas aprovadas pelo Governo de modo a mitigar o impacto da crise gerada pela pandemia covid-19, como por exemplo o apoio à retoma progressiva/ Layoff simplificado; a moratória ao pagamento de juros e capital de créditos já existentes ou, entre outras, o acesso a novos créditos com juros bonificados ou garantias do Estado.





De acordo com os resultados da edição pontual de novembro do inquérito COVID-IREE, 50% das empresas respondentes beneficiam atualmente de pelo menos uma destas medidas. Esta proporção é ligeiramente superior nas empresas de pequena e média dimensão.





O banco de Portugal explica que a percentagem de empresas beneficiárias varia consoante a medida, situando-se entre 18%, no caso do apoio à retoma progressiva/ Layoff simplificado, e 29% no caso da moratória a créditos já existentes.





"Esta situação é transversal aos setores de atividade, excluindo o Alojamento e restauração", um dos setores mais afetado pela pandemia refletindo o impacto das medidas de distanciamento social e a quebra do turismo, sublinha a entidade. Neste setor, "a proporção de empresas beneficiárias atinge os 81%, com destaque para o recurso ao apoio à retoma progressiva/ Layoff simplificado (57%)".